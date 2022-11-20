Стул Chic кварцевый
Урна металлическая Уралочка 2, вкапываемая
Стул Kenner 153 KS, бежевый/ белый каркас
Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-6 изумрудный
Стул с подлокотниками Charlie, бархат бежевый
Пуф Halmar Hexa, бежевый
Гастроемкость перфорированная, 1.2 л
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 0.9 л
Гастроемкость, металл, 1.8 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л