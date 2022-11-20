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Гастроемкость с ручками 1/1*150 мм (530*325*150 мм) 20 л, металл - фото 1Гастроемкость с ручками 1/1*150 мм (530*325*150 мм) 20 л, металл - фото 2

Гастроемкость с ручками 1/1*150 мм (530*325*150 мм) 20 л, металл

Артикул: CH-045-862
14 оценок
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Характеристики товара

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