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Гастроемкость с ручками 1/2*200 мм (325*265 мм) 13 л, металл - фото 1

Гастроемкость с ручками 1/2*200 мм (325*265 мм) 13 л, металл

Артикул: CH-044-868
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес1.01 кг
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