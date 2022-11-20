Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес1.01 кг
Ковер прямоугольный серо-голубой OMBRE
Стул PLUTO SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)
Комплект плетеной мебели Фернандо, латте, 2 стула
Стул Douglas, бархат бежевый
Туалетный столик жемчужно-серый
Гастроемкость перфорированная, 1.2 л
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 0.9 л
Гастроемкость, металл, 1.8 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л