Стул 06114АМ желтый
Полубарный стул Роден Premier, Синий велюр, 65 см
Диван Бизнес, 2-х местный с подлокотниками
Стул Анастасио с подлокотниками
Стул Chilly велюр сине-зеленый/ черные ножки
Шкаф-купе для одежды с заркалами, венге
Гастроемкость перфорированная, 1.2 л
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 0.9 л
Гастроемкость, металл, 1.8 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л