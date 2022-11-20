Характеристики товара
Описание
Размер: 56 х 21.5 х 51.5 см / 2,9 кВт / пьезоподжиг
Решетка: 46.5 х 26.5 см / 1065 кв.см / эмалированный литой чугун
Подключение: газ.баллон цанговый / резьбовой / бытовой
В комплекте: адаптер типа А для туристического цангового баллончика, лоток для сбора жира, паспорт гриля, встроенный редуктор
Упаковка: картон 59 х 27 х 53 см / 0,09 м3
Вес нетто/брутто – 9,3 кг / 11,1 кг
Основные характеристики
- Высота210 мм
- Ширина510 мм
- Длина550 мм
- Вес8.8 кг
- Цветкрасный