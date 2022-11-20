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Газовый гриль 800T, черный

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Характеристики товара

Описание

Размер: 56.5 х 27 х 58.5 см / 3,6 кВт / пьезоподжиг / датчик температуры
Решетка: 47.5 х 36 см / 1450 кв.см / эмалированный литой чугун
Подключение: газ.баллон цанговый / резьбовой / бытовой
В комплекте: адаптер типа А для туристического цангового баллончика, лоток для сбора жира, съемный пенал для принадлежностей, паспорт гриля, встроенный редуктор
Упаковка: картон 59 х 33 х 64 см / 0,13 м3
Вес нетто/брутто – 11,7 кг / 13,8 кг

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Основные характеристики

  • Высота210 мм
  • Ширина580 мм
  • Длина560 мм
  • Вес10.8 кг
  • Цветчерный

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