Решетка: 47 х 36 см / 1450 кв.см - эмалированный литой чугун
Подключение: газ.баллон - цанговый / резьбовой / бытовой
В комплекте: адаптер тип А для туристического цангового баллончика, лоток для сбора жира, съемный пенал для принадлежностей, паспорт гриля, встроенный редуктор
Упаковка: картонная коробка
59 х 28 х 64 см / 0,11 м3
Вес с упаковкой – 12 кг
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л
Гастроемкость, металл, 0,5 л
Решетка для газового гриля, 470x360
Решетка для газового гриля, 460x260
Стол для газового гриля
Стол для газового гриля, круглый
Гриль мангал UNO
Гриль мангал UNO+
Гриль мангал SPHERE
Гриль мангал OLYMPIC 750 LOW
Гриль мангал BIG SPHERE LOW
Гриль мангал BOX