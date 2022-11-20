Газовый гриль 800T, синий

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Газовый гриль 800T, синий

4.7
45 890 ₽
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Предыдущий товар в категории Газовый гриль 800T, красный
Газовый гриль 800T, красный
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Газовый гриль 800T, красный

Характеристики товара

Описание

Решетка: 47 х 36 см / 1450 кв.см - эмалированный литой чугун
Подключение: газ.баллон - цанговый / резьбовой / бытовой
В комплекте: адаптер тип А для туристического цангового баллончика, лоток для сбора жира, съемный пенал для принадлежностей, паспорт гриля, встроенный редуктор

Упаковка: картонная коробка
59 х 28 х 64 см / 0,11 м3
Вес с упаковкой – 12 кг

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Основные характеристики

  • Высота210 мм
  • Длина560 мм
  • Ширина580 мм
  • Вес10.8 кг
  • Цветсиний

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