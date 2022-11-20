Характеристики товара
Описание
Общая мощность: 300
Высота: 245
Ширина: 85
Цвет: графитовый серый
Вес(кг): 2.68
Длина: мм 3500
Напряжение: 220V
Общая мощность: 300
Высота: 245
Ширина: 85
Цвет: графитовый серый
Вес(кг): 2.68
Длина: мм 3500
Напряжение: 220V
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