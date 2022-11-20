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Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta - фото 1

Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta

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Характеристики товара

Описание

Общая мощность: 300

Высота: 245

Ширина: 85

Цвет: графитовый серый

Вес(кг): 2.68

Длина: мм 3500

Напряжение: 220V

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