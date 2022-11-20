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Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack - фото 1

Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack

14 оценок
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Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta

Характеристики товара

Описание

Общая мощность: 4*60W

Высота: 255

Ширина: 148

Цвет: черный с античной бронзой

Длина(мм): 2400

Напряжение: 234 - 240V

Количество ламп: 4

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