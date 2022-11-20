Характеристики товара
Описание
Общая мощность: 4*60W
Высота: 255
Ширина: 148
Цвет: черный с античной бронзой
Длина(мм): 2400
Напряжение: 234 - 240V
Количество ламп: 4
Общая мощность: 4*60W
Высота: 255
Ширина: 148
Цвет: черный с античной бронзой
Длина(мм): 2400
Напряжение: 234 - 240V
Количество ламп: 4
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