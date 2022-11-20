Свечи изумительно преображают пространство. Комнаты наполняются романтичным, загадочным флером. Но натуральные восковые модели довольно опасны в эксплуатации. Выход – электрические свечи - аналоги на светодиодах. Смотрятся они столь же выразительно и эффектно, а вот запаха, дыма и копоти нет. Основное отличие этой модели - свечи работают от пульта управления. Вам нигде не мешают провода!
Характеристики:
10 LED-свечей на клипсах.
Цвет: теплый белый.
Питание: стандартные батарейки (1*ААА на свечку).
Размер свечей: 1.5*10 см.
Пульт управления (на 2-х батарейках класса ААА).
Прибор оснащен таймером, после 6 часов работы лампы автоматически выключаются. На следующий день гирлянда автоматически включается в то же время, когда была включена в первый раз.
Ориентировочный срок работы от одного набора батареек: 170 часов
Материал Пластик
Цвет белый
Тип Фигурка
Фигурки / Персонажи Свеча
Размер S (7-14 см)
Набор Да
Класс стандарт
Тип крепления клипса
Подсветка Да
Вес: 0.31 кг
Длина упаковки: 0.34 м.
Ширина упаковки: 0.15 м.
Высота упаковки: 0.05 м.
Объем упаковки: 0.0027 м3
Гирлянда предназначена для использования только в помещении
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