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Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые - фото 1Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые - фото 2Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые - фото 3Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые - фото 4Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые - фото 5Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые - фото 6Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые - фото 7

Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые

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Подвесной светильник Эстерлла-К

Характеристики товара

Описание

Длина: 450 см + 500 см подводка

Расстояние между лампочками: 50 см

Питание: 220 V

Степень влагозащиты: IP44, подходит для использования в помещении и на улице

Работает в режиме постоянного свечения

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