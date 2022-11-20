Гирлянда из лампочек Фонарики, 10 ламп с экстра теплым белым светом, 4.5 м

6 оценок

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Гирлянда из лампочек Фонарики, 10 ламп с экстра теплым белым светом, 4.5 м

4.7
2 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Широкие возможности декорирования открывает гирлянда из лампочек, выполненная в винтажном стиле. Купола изделий прячут под своей тенью ретро-лампочки с диодами, за счет этого свет рассеивается и создает атмосферу приятного полумрака. Это яркая, стильная и оригинальная светодиодная гирлянда подойдет для оформления пространства кафе, квартиры, фасада или террасы частного дома

Гирлянды-лампочки со светодиодами имеют приглушенное свечение и подходят для использования в качестве светового акцента. При этом они не заменят собой основное освещение в доме - учитывайте этот момент при выборе количества гирлянд

Характеристики:

Длина гирлянды: 4.5 м. Количество фонариков: 10 шт.
Подсветка: 10 экстра теплых белых LED ламп, постоянное свечение.
Расстояние между лампами: 50 см.
Тип провода: черный ПВХ.
Подводка: 5 м.
Соединяемая гирлянда (с коннектором): подключение до 10 шт в одну цепь.
Работает от сети 220V.
Степень влагозащиты: IP44, подходит для использования в помещении и на улице.

Тип провода ПВХ
Тип ламп светодиоды
Тип питания Сеть 220V
Влагозащита IP44 (защита от брызг воды)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп экстра теплый
Цвет провода черный
Длина, м 3-5
Тип свечения Постоянное свечение
Диммер Нет
Соединяемая Да
Фигурная насадка лампочки
Серия гирлянды Гирлянды из лампочек
Класс гирлянды стандарт
Количество ламп 10-40

Вес: 0.76 кг
Длина упаковки: 0.31 м.
Ширина упаковки: 0.18 м.
Высота упаковки: 0.11 м.
Объем упаковки: 0.0059 м3

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