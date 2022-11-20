Ретро-гирлянда для комнаты Loft Vintage станет настоящей изюминкой вашего интерьера и сделает его еще более утонченным. В прозрачных фигурных плафонах заключены тонкие проволоки с миниатюрными теплыми светодиодами, излучающими приятное мягкое сияние. Обмотка в виде пенькового шпагата идеально гармонирует с необычными "фонариками" и подчеркивает их винтажный шарм. Гирлянда с лампочками будет замечательно смотреться в комнате на стене, у оконного карниза или протянутая под потолком.
Электрогирлянда - идеальное решение для светового декорирования елочки и помещения. Светодиодные гирлянды отличаются ярким свечением, LED лампы не бьются и очень экономичны в использовании. Декоративные гирлянды с фигурными насадками великолепно дополнят интерьер вашего дома
Характеристики:
Длина: 2.7 м + 3 м подводка.
Обмотка провода: пеньковый шпагат.
Количество ламп: 10 шт, внутри каждой 3 теплые белые LED.
Размер ламп: 8*8 см.
Работает в режиме постоянного свечения.
Материал ламп: пластик.
Расстояние между лампочками: 30 см.
Работает от сети 220V.
Для использования в помещении.
Гирлянды-лампочки со светодиодами имеют приглушенное свечение и подходят для использования в качестве светового акцента. При этом они не заменят собой основное освещение в доме - учитывайте этот момент при выборе количества гирлянд
Тип провода ПВХ
Тип ламп светодиоды
Тип питания Сеть 220V
Влагозащита IP20 (только для помещения)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп теплый белый
Цвет провода другой
Длина, м 3-5
Тип свечения Постоянное свечение
Вес: 0.44 кг
Длина упаковки: 0.19 м.
Ширина упаковки: 0.19 м.
Высота упаковки: 0.19 м.
Объем упаковки: 0.007 м3
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