Гирлянда из лампочек Loft Vintage 10 ламп с теплым белым светом, 2.7 м, пеньковый шпагат

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Гирлянда из лампочек Loft Vintage 10 ламп с теплым белым светом, 2.7 м, пеньковый шпагат

4.8
2 390 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Светодиодная гирлянда на батарейках Тропические Ананасы 1.8 м, 10 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ
Светодиодная гирлянда на батарейках Тропические Ананасы 1.8 м, 10 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ
Следующий Светодиодная гирлянда нить Объемная 180 холодных белых LED ламп 13.5 м, черный ПВХ, диммер, управление с телефона
Светодиодная гирлянда нить Объемная 180 холодных белых LED ламп 13.5 м, черный ПВХ, диммер, управление с телефона

Характеристики товара

Описание

Ретро-гирлянда для комнаты Loft Vintage станет настоящей изюминкой вашего интерьера и сделает его еще более утонченным. В прозрачных фигурных плафонах заключены тонкие проволоки с миниатюрными теплыми светодиодами, излучающими приятное мягкое сияние. Обмотка в виде пенькового шпагата идеально гармонирует с необычными "фонариками" и подчеркивает их винтажный шарм. Гирлянда с лампочками будет замечательно смотреться в комнате на стене, у оконного карниза или протянутая под потолком.
Электрогирлянда - идеальное решение для светового декорирования елочки и помещения. Светодиодные гирлянды отличаются ярким свечением, LED лампы не бьются и очень экономичны в использовании. Декоративные гирлянды с фигурными насадками великолепно дополнят интерьер вашего дома

Характеристики:

Длина: 2.7 м + 3 м подводка.
Обмотка провода: пеньковый шпагат.
Количество ламп: 10 шт, внутри каждой 3 теплые белые LED.
Размер ламп: 8*8 см.
Работает в режиме постоянного свечения.
Материал ламп: пластик.
Расстояние между лампочками: 30 см.
Работает от сети 220V.
Для использования в помещении.
Гирлянды-лампочки со светодиодами имеют приглушенное свечение и подходят для использования в качестве светового акцента. При этом они не заменят собой основное освещение в доме - учитывайте этот момент при выборе количества гирлянд

Тип провода ПВХ
Тип ламп светодиоды
Тип питания Сеть 220V
Влагозащита IP20 (только для помещения)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп теплый белый
Цвет провода другой
Длина, м 3-5
Тип свечения Постоянное свечение

Вес: 0.44 кг
Длина упаковки: 0.19 м.
Ширина упаковки: 0.19 м.
Высота упаковки: 0.19 м.
Объем упаковки: 0.007 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Кресло Кристи сиреневоеНастоящее фото товара Кресло Кристи сиреневое, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99051
13 990 ₽Оптовая цена
10

Кресло Кристи сиреневое

В наличии 100 шт.
Кресло ТаргетНастоящее фото товара Кресло Таргет, произведённого компанией ChiedoCover
от42 023
Оптовая цена
5

Кресло Таргет

Настоящее фото товара Кресло Долче, произведённого компанией ChiedoCover
от37 350
Оптовая цена
14

Кресло Долче

Настоящее фото товара Кресло Swan, бордо, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
12

Кресло Swan, бордо

Настоящее фото товара Кресло Emily, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590
Оптовая цена
12

Кресло Emily, синий

Кресло IMOLA, коричневыйНастоящее фото товара Кресло IMOLA, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
69 980
Оптовая цена
10

Кресло IMOLA, коричневый

Кресло НеапольНастоящее фото товара Кресло Неаполь, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
7

Кресло Неаполь

Другие товары из раздела гирлянды

Светодиодная гирлянда на батарейках Розы Версилия, 1.75 м, 8 теплых белых LED ламп, прозрачный ПВХНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда на батарейках Розы Версилия, 1.75 м, 8 теплых белых LED ламп, прозрачный ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
1 490
Оптовая цена
7

Светодиодная гирлянда на батарейках Розы Версилия, 1.75 м, 8 теплых белых LED ламп, прозрачный ПВХ

Светодиодная гирлянда Сияющая Льдинка 40 синих LED ламп 4.5 м, прозрачный ПВХНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда Сияющая Льдинка 40 синих LED ламп 4.5 м, прозрачный ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
9

Светодиодная гирлянда Сияющая Льдинка 40 синих LED ламп 4.5 м, прозрачный ПВХ

Настоящее фото товара Светодиодная гирлянда для дома Винтажное Рождество 9.5 м 20 экстра теплых белых LED ламп, зеленый ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
12

Светодиодная гирлянда для дома Винтажное Рождество 9.5 м 20 экстра теплых белых LED ламп, зеленый ПВХ

Гирлянда Хвост Роса 20*1.5 м, 350 холодных белых MINILED ламп, серебряная проволока (BEAUTY LED)Настоящее фото товара Гирлянда Хвост Роса 20*1.5 м, 350 холодных белых MINILED ламп, серебряная проволока (BEAUTY LED), произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
8

Гирлянда Хвост Роса 20*1.5 м, 350 холодных белых MINILED ламп, серебряная проволока (BEAUTY LED)

Светодиодная гирлянда-шарики Огоньки Олимпии 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда-шарики Огоньки Олимпии 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена
6

Светодиодная гирлянда-шарики Огоньки Олимпии 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ

Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белыеНастоящее фото товара Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
5

Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые