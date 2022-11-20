Характеристики товара
Описание
Длина: 270 см + 300 см подводка
Количество ламп: 10 шт
Расстояние между лампочками: 30 см
Питание: 220 V
Степень влагозащиты: IP20, предназначена для использования в помещении
Работает в режиме постоянного свечения
Длина: 270 см + 300 см подводка
Количество ламп: 10 шт
Расстояние между лампочками: 30 см
Питание: 220 V
Степень влагозащиты: IP20, предназначена для использования в помещении
Работает в режиме постоянного свечения
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