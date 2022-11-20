Гирлянда для интерьера Ludovico покорит любителей необычного декора с легким винтажным флером. Сквозь фактурные лампочки золотистого оттенка пробивается теплое сияние светодиодов, словно согревая пространство вокруг. Обмотка в виде пенькового шпагата идеально гармонирует с необычными плафонами и подчеркивает их ретро-шарм. Повесьте гирлянду с лампочками на стену, у оконного карниза, протяните под потолком или у изголовья кровати - будет смотреться очень стильно и эффектно
Электрогирлянда - идеальное решение для светового декорирования елочки и помещения. Светодиодные гирлянды отличаются ярким свечением, LED лампы не бьются и очень экономичны в использовании. Декоративные гирлянды с фигурными насадками великолепно дополнят интерьер вашего дома
Характеристики
Длина: 2.1 м.
Длина провода от блока с батарейками: 30 см.
Обмотка провода: пеньковый шпагат.
Количество ламп: 8 шт, внутри каждой 3 теплые белые LED.
Диаметр шарика: 7 см.
Материал ламп: пластик.
Расстояние между лампочками: 30 см.
Работает в режиме постоянного свечения.
Работает от батареек: 3 шт, тип АА (в комплект не входят).
Работает в режимах Вкл/Выкл/Таймер. В режиме таймер подсветка автоматически выключается после 6 часов работы. На следующий день она автоматически включится в то же время, когда была включена в первый раз.
Примерный срок работы от одного комплекта батареек: 50 часов (зависит от качества батареек).
Для использования в помещении.
Гирлянды-лампочки со светодиодами имеют приглушенное свечение и подходят для использования в качестве светового акцента. При этом они не заменят собой основное освещение в доме - учитывайте этот момент при выборе количества гирлянд.
Тип провода ПВХ
Тип ламп светодиоды
Тип питания Батарейки
Влагозащита IP20 (только для помещения)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп теплый белый
Цвет провода другой
Длина, м 1-2
Тип свечения Постоянное свечение
Диммер Нет
Соединяемая Нет
Фигурная насадка лампочки
Серия гирлянды Гирлянды из лампочек
Класс гирлянды стандарт
Количество ламп 10-40
Вес: 0.4 кг
Длина упаковки: 0.19 м.
Ширина упаковки: 0.19 м.
Высота упаковки: 0.2 м.
Объем упаковки: 0.0074 м3
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