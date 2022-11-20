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Гирлянда из лампочек Маскарад, 20 разноцветных ламп с холодным белым свечением - фото 1Гирлянда из лампочек Маскарад, 20 разноцветных ламп с холодным белым свечением - фото 2Гирлянда из лампочек Маскарад, 20 разноцветных ламп с холодным белым свечением - фото 3

Гирлянда из лампочек Маскарад, 20 разноцветных ламп с холодным белым свечением

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Характеристики товара

Описание

Длина: 950 см + 500 см подводка

Количество ламп: 20 шт

Расстояние между лампочками: 50 см

Питание: 220 V

Степень влагозащиты: IP44, подходит для использования в помещении и на улице

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