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Гирлянда из лампочек Neptune, 10 ламп, разноцветные - фото 1

Гирлянда из лампочек Neptune, 10 ламп, разноцветные

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 450 см + 500 см подводка

Количество ламп: 10 шт

Расстояние между лампочками: 50 см

Питание: 220 V

Степень влагозащиты: IP44, подходит для использования в помещении и на улице

Работает в режиме мерцания

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