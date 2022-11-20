Характеристики товара
Описание
Длина: 450 см + 500 см подводка
Количество ламп: 10 шт
Расстояние между лампочками: 50 см
Питание: 220 V
Степень влагозащиты: IP44, подходит для использования в помещении и на улице
Работает в режиме мерцания
Длина: 450 см + 500 см подводка
Количество ламп: 10 шт
Расстояние между лампочками: 50 см
Питание: 220 V
Степень влагозащиты: IP44, подходит для использования в помещении и на улице
Работает в режиме мерцания
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