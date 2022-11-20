Ретро гирлянда для сада позволит создать уютный уголок на дачном участке, где непременно захочется подольше провести время, насладиться чашечкой ароматного чая и увлечься приятной беседой с родными или друзьями. Разноцветные фигурные плафоны - ее главное украшение; они будут эффектно смотреться на фоне развернувшегося во дворе зеленого царства, днем представляя интересный декор ландшафта, а ночью очаровывая вас теплым сиянием огней. Протяните гирлянду в беседке, на веранде или прямо в саду, результат оправдает все самые завышенные ожидания
Гирлянды-лампочки со светодиодами имеют приглушенное свечение и подходят для использования в качестве светового акцента. При этом они не заменят собой основное освещение в доме - учитывайте этот момент при выборе количества гирлянд
Характеристики:
Длина гирлянды: 4.95 м.
Подсветка: 12 теплых белых LED ламп с фигурными плафонами.
Размер плафонов: 10.5*9 см.
Расстояние между лампочками: 45 см.
Тип провода: черный ПВХ.
Подводка: 5 м.
Работает от сети 220V.
Работает в режиме постоянного свечения.
Степень влагозащиты: IP44, подходит для использования в помещении и на улице
Тип провода ПВХ
Тип ламп светодиоды
Тип питания Сеть 220V
Влагозащита IP44 (защита от брызг воды)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп теплый белый
Цвет провода черный
Длина, м 3-5
Тип свечения Постоянное свечение
Диммер Нет
Соединяемая Нет
Фигурная насадка лампочки
Серия гирлянды Гирлянды из лампочек
Класс гирлянды стандарт
Количество ламп 10-40
Вес: 0.81 кг
Длина упаковки: 0.26 м.
Ширина упаковки: 0.2 м.
Высота упаковки: 0.2 м.
Объем упаковки: 0.0104 м3
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