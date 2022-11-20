Гирлянда из стеклянных шаров Фантазия 120 см белая

9 оценок

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Гирлянда из стеклянных шаров Фантазия 120 см белая

4.7
2 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Белые стеклянные шарики - красивы сами по себе. А когда их много и они нанизаны на натуральную джутовую веревочку, то превращаются в неповторимый рождественский аксессуар. Их можно вешать не только на хвойные ветви, где они будут смотреться волшебно благодаря белоснежному оттенку, но также гирлянда из новогодних шаров Фантазия - еще и превосходное новогоднее украшение для интерьера, которое сделает из комнаты подобие сказочного снежного замка!

Характеристики:

Длина гирлянды: 120 см.
Диаметр шариков: 6 см.
Материал: стекло.
Цвет: белый.
В гирлянде 12 украшений.
Вес: 0.66 кг
Объем упаковки: 0.004 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.66 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр60 мм
  • Длина1200 мм
  • Цветбелый

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