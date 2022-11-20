Белые стеклянные шарики - красивы сами по себе. А когда их много и они нанизаны на натуральную джутовую веревочку, то превращаются в неповторимый рождественский аксессуар. Их можно вешать не только на хвойные ветви, где они будут смотреться волшебно благодаря белоснежному оттенку, но также гирлянда из новогодних шаров Фантазия - еще и превосходное новогоднее украшение для интерьера, которое сделает из комнаты подобие сказочного снежного замка!
Характеристики:
Длина гирлянды: 120 см.
Диаметр шариков: 6 см.
Материал: стекло.
Цвет: белый.
В гирлянде 12 украшений.
Вес: 0.66 кг
Объем упаковки: 0.004 м3
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