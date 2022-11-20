Гирлянда Хвост Роса 20*1.5 м, 350 холодных белых MINILED ламп, серебряная проволока (BEAUTY LED)

8 оценок

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Гирлянда Хвост Роса 20*1.5 м, 350 холодных белых MINILED ламп, серебряная проволока (BEAUTY LED)

4.4
3 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Электрогирлянда "Конский хвост" представляет собой пучок с нитями разной длины от 90 см до 150 см, сверкающими маленькими яркими светодиодами. Сами нити выполнены из тонкого, едва заметного, проволочного провода, что позволяет сгибать гирлянду наиболее удобным для вас способом.
Такая необычная гирлянда - великолепная идея для декорирования интерьеров!

Характеристики:

Количество нитей: 20 шт.
Длина нитей: 90-150 см.
Тип провода: проволока серебряного цвета.
Подводка: 1.5 м, черный провод.
Светодиоды: 350 холодных белых MINILED ламп.
Напряжение: 12V, адаптер на 220V в комплекте.

Вид фигуры Хвост и каскад
Тип фигуры Подвесная
Тип питания Сеть 220V
Влагозащита IP20 (только для помещения)
Цвет ламп холодный белый

Вес: 0.26 кг
Объем упаковки: 0.0018 м3

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