Гирлянды из разноцветных микроламп используют для украшения искусственных елей, а также в качестве интерьерных украшений. Гирлянды с микролампами просты в использовании, достаточно долговечны и недороги
Характеристики:
Длина: 2 м + 1.5 м подводка.
Расстояние между лампочками (кристаллами): 10 см.
Тип провода: зеленый ПВХ.
Количество ламп (кристаллов): 20 синих микроламп.
Напряжение: 220V.
Гирлянда работает в режиме постоянного свечения
Тип провода ПВХ
Тип ламп лампы
Тип питания Сеть 220V
Влагозащита IP20 (только для помещения)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп синий / голубой
Цвет провода прозрачный
Длина, м 1-2
Тип свечения Постоянное свечение
Вес: 0.28 кг
Длина упаковки: 0.11 м.
Ширина упаковки: 0.09 м.
Высота упаковки: 0.11 м.
Объем упаковки: 0.001 м3
Кресло Харис серый
Кресло Кабриоль цветы
Кресло Egg, зеленое
Кресло Swan, бордо
Кресло IMOLA, оранжевый
Кресло Drift M, кожа черная
Кресло Taylor, голубой
Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Пекин 9.5 м, 20 теплых белых ламп, черный ПВХ
Декоративная светодиодная гирлянда Антверпен 5 м 100 теплых белых LED ламп, канат
Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Bright Carnival 9.5 м, 20 LED, черный ПВХ
Светодиодная гирлянда Звездочки - Ягодная Карамель 2.2 м, 16 разноцветных ламп, прозрачный ПВХ
Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые