Гирлянда Кристаллы 20 синих микроламп 2 м, прозрачный ПВХ

9 оценок

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Гирлянда Кристаллы 20 синих микроламп 2 м, прозрачный ПВХ

4.7
590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Гирлянды из разноцветных микроламп используют для украшения искусственных елей, а также в качестве интерьерных украшений. Гирлянды с микролампами просты в использовании, достаточно долговечны и недороги

Характеристики:

Длина: 2 м + 1.5 м подводка.
Расстояние между лампочками (кристаллами): 10 см.
Тип провода: зеленый ПВХ.
Количество ламп (кристаллов): 20 синих микроламп.
Напряжение: 220V.
Гирлянда работает в режиме постоянного свечения

Тип провода ПВХ
Тип ламп лампы
Тип питания Сеть 220V
Влагозащита IP20 (только для помещения)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп синий / голубой
Цвет провода прозрачный
Длина, м 1-2
Тип свечения Постоянное свечение

Вес: 0.28 кг
Длина упаковки: 0.11 м.
Ширина упаковки: 0.09 м.
Высота упаковки: 0.11 м.
Объем упаковки: 0.001 м3

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