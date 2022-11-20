Гирлянда лампочки на солнечной батарее Solar Round, 8 ламп с теплым белым свечением, 2.45 м, прозрачный ПВХ

7 оценок

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Гирлянда лампочки на солнечной батарее Solar Round, 8 ламп с теплым белым свечением, 2.45 м, прозрачный ПВХ

4.3
3 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Садовая гирлянда от Star Trading станет оригинальным невесомым декором для вашего дачного участка. Воздушные прозрачные плафоны, подобно крупным мыльным пузырям, будут волшебно смотреться свисающими с ветви дерева, крыши беседки или навеса над крыльцом. Теплые огни воссияют с наступлением темноты, создавая вокруг сказочно уютный уголок, где непременно захочется подольше задержаться после заката за чашкой чая и приятной беседой
Источником света в гирляндах на солнечных батареях являются встроенные LED лампы, получающие энергию от аккумуляторов. Заряжаются они под воздействием солнечного света через специальную панель. Гирлянды оборудованы сенсором автоматического включения при наступлении темноты и выключения с первыми лучами солнца

Характеристики:

Длина: 2.45 м + 2 м подводка.
Подсветка: 8 теплых белых LED ламп с фигурными насадками - лампочками.
Размер насадок: 8 см.
Расстояние между лампами: 35 см.
Материал плафона: пластик.
Работает в режиме постоянного свечения.
Тип провода: прозрачный ПВХ.
Работает от аккумуляторной батарейки: 1 шт, тип АА (в комплекте), с функцией подзаряда от солнечного света. Аккумуляторную батарейку можно заменить на обычную.
Продолжительность свечения: 5 часов.
Степень влагозащиты: IP44, подходит для использования на улице.
Датчик света: гирлянда автоматически выключается при наступлении дня и зажигается вечером в темноте.
Гирлянды-лампочки со светодиодами имеют приглушенное свечение и подходят для использования в качестве светового акцента. При этом они не заменят собой основное освещение в доме - учитывайте этот момент при выборе количества гирлянд

Тип провода ПВХ
Тип ламп светодиоды
Тип питания Солнечная батарея
Влагозащита IP44 (защита от брызг воды)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп теплый белый
Цвет провода прозрачный
Длина, м 3-5
Тип свечения Постоянное свечение

Вес: 0.44 кг
Длина упаковки: 0.18 м.
Ширина упаковки: 0.18 м.
Высота упаковки: 0.2 м.
Объем упаковки: 0.0066 м3

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