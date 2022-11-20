Гирлянда на елку 100-150 см Лучи Росы - Снегопад, 10 нитей, 100 холодных белых микро LED ламп, серебряная проволока

8 оценок

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Гирлянда на елку 100-150 см Лучи Росы - Снегопад, 10 нитей, 100 холодных белых микро LED ламп, серебряная проволока

4.1
3 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Изящная гирлянда для декора новогоднего деревца или интерьера позволяет создавать композиции фантастической красоты. Сотня ее крохотных светодиодных лампочек, закрепленных на легких серебряных проволоках, словно рой светлячков, повиснут в воздухе там, где вы пожелаете их разместить, создавая волшебную атмосферу зимнего праздника.
Электрогирлянда - идеальное решение для светового декорирования елочки и помещения. Светодиодные гирлянды отличаются ярким свечением, LED лампы не бьются и очень экономичны в использовании. Декоративные гирлянды великолепно дополнят интерьер вашего дома

Характеристики:

Длина: 1.35 м + 3 м подводка.
Количество нитей: 10 шт.
Количество ламп: 100 холодных белых микро LED (на одной нити 10 светодиодов).
Расстояние между лампочками: 15 см.
Работает в режиме постоянного свечения.
Тип провода: проволока серебряного цвета.
Работает от сети 220V.
Для использования в помещении

Материал Текстиль
Цвет белый
Тип Гирлянда
Коллекция Снежный лед
Аксессуары для украшения елки Искусственный снег

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