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Гирлянда Ретро Лампочки 10 ламп с теплым белым светом - фото 1Гирлянда Ретро Лампочки 10 ламп с теплым белым светом - фото 2

Гирлянда Ретро Лампочки 10 ламп с теплым белым светом

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Характеристики товара

Описание

Длина: 270 см + 300 см подводка

Количество ламп: 10 шт

Расстояние между лампочками: 30 см

Питание: 220 V

Степень влагозащиты: IP20, подходит для использования в помещении

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