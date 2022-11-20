Гирлянда "Сетка" уличная, 2*3 м, 384 теплых белых LED ламп, прозрачный провод, коннектор, контроллер (RL-N2*3-T/R), ТМ Rich Led.
Электрогирлянды сетки обычно используются как для оформления различных элементов зданий и ограждений: окна, заборы, колонны и перила, так и для создания самостоятельных световых композиций из соединяемых сеток. Прекрасно подходит для использования в помещении и на улице.
Характеристики:
Размеры сетки: 2*3 м.
Тип провода: прозрачный ПВХ.
Количество ламп: 384 теплых белых LED ламп.
Гирлянда оборудована контроллером, обеспечивающим 8 различных режимов свечения, т.ч. режим постоянного свечения.
Соединяемая гирлянда (с коннектором): подключение до 5 шт. в одну линию.
Степень влагозащиты: IP54, подходит для использования в помещении и на улице.
Напряжение: 220V.
Потребляемая мощность: 30 Вт.
Силовой провод с функцией контроллера в комплект не входит.
Тип провода Силикон
Тип ламп лампы
Тип питания Сеть 220V
Влагозащита IP54 (защита от пыли и брызг)
Тип гирлянды сетка
Цвет ламп теплый белый
Цвет провода прозрачный
Тип свечения Контроллер
Диммер Нет
Соединяемая Да
Фигурная насадка нет
Класс гирлянды стандарт
Количество ламп 300-500
Вес: 1.38 кг
Длина упаковки: 0.3 м.
Ширина упаковки: 0.3 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.0085 м3
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