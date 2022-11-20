Гирлянда Свечи Мерцающий огонь 10 ламп на клипсах

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Гирлянда Свечи Мерцающий огонь 10 ламп на клипсах

5
1 890 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Гирлянда Сетка 2*3 м, 384 теплых белых LED ламп
Гирлянда Сетка 2*3 м, 384 теплых белых LED ламп
Следующий Гирлянда Свечи Valence, 16 свечей на клипсах
Гирлянда Свечи Valence, 16 свечей на клипсах

Характеристики товара

Описание

Чтобы ощутить приближение светлого зимнего торжества и отпраздновать его в духе любимых фильмов с отголосками теплого ретро, разместите мерцающие свечи на елке. Трепетное сияние пламени придает им натуральное сходство с настоящими восковыми свечами. С таким декором атмосфера в комнате наполнится уютными и душевными нотками.
Электрогирлянды - универсальный световой декор, который позволит быстро и эффектно преобразить помещение. Огромная палитра дизайнов, форм лампочек, оттенков и режимов свечения позволит выбрать украшение, идеально подходящее к вашему интерьеру и настроению. Повесьте гирлянду на елку, декорируйте комнату, используйте как часть праздничной композиции, и ее огоньки подарят вам ощущение уюта и гармонии

Характеристики:

Длина: 2.7 м.
Количество свечей: 10 шт, на клипсах.
Подсветка: теплые белые LED лампы с эффектом живого пламени.
Общий размер свечи: 10 см (размер лампочки 5 см).
Цоколь лампы: С6.
Расстояние между свечами: 30 см.
Подводка: 1.5 м, зеленый провод ПВХ.
Мощность: 15 Вт.
Работает от сети 220V.
Для использования в помещении

Тип провода ПВХ
Тип ламп светодиоды
Тип питания Сеть 220V
Влагозащита IP20 (только для помещения)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп теплый белый
Цвет провода зеленый
Длина, м 9
Тип свечения Мерцание
Диммер Нет
Соединяемая Нет
Фигурная насадка свечи
Класс гирлянды стандарт
Количество ламп 10-40

Вес: 0.28 кг
Длина упаковки: 0.2 м.
Ширина упаковки: 0.16 м.
Высота упаковки: 0.04 м.
Объем упаковки: 0.0014 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло лофт New 4, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена
15

Кресло лофт New 4

Мини - Кресло МК21Настоящее фото товара Мини - Кресло МК21, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена
8

Мини - Кресло МК21

Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножкиНастоящее фото товара Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
14Хит

Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки

Кресло с электрическим реклайнером Zero GravityНастоящее фото товара Кресло с электрическим реклайнером Zero Gravity, произведённого компанией ChiedoCover
от82 990
Оптовая цена
11

Кресло с электрическим реклайнером Zero Gravity

Настоящее фото товара Массажное кресло с подставкой для ног Laivy, произведённого компанией ChiedoCover
от137 490
Оптовая цена
11

Массажное кресло с подставкой для ног Laivy

Настоящее фото товара Кресло Rio M, Экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена
5

Кресло Rio M, Экокожа бежевая

Кресло Стоун, Velvet лесной зеленый/ соснаНастоящее фото товара Кресло Стоун, Velvet лесной зеленый/ сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена
14

Кресло Стоун, Velvet лесной зеленый/ сосна

Другие товары из раздела гирлянды

Светодиодная гирлянда на батарейках Сердечки 1.2 мНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда на батарейках Сердечки 1.2 м, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
10

Светодиодная гирлянда на батарейках Сердечки 1.2 м

Светодиодный занавес Quality Light 2*2 мНастоящее фото товара Светодиодный занавес Quality Light 2*2 м, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
5

Светодиодный занавес Quality Light 2*2 м

Светодиодная гирлянда бахрома Снежинки Льдинки 1.05 мНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда бахрома Снежинки Льдинки 1.05 м, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
15

Светодиодная гирлянда бахрома Снежинки Льдинки 1.05 м

Светодиодная штора Воздушные Снежинки 1.2*1.35 мНастоящее фото товара Светодиодная штора Воздушные Снежинки 1.2*1.35 м, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
7

Светодиодная штора Воздушные Снежинки 1.2*1.35 м

Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белыеНастоящее фото товара Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
5

Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые