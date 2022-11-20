Чтобы ощутить приближение светлого зимнего торжества и отпраздновать его в духе любимых фильмов с отголосками теплого ретро, разместите мерцающие свечи на елке. Трепетное сияние пламени придает им натуральное сходство с настоящими восковыми свечами. С таким декором атмосфера в комнате наполнится уютными и душевными нотками.
Электрогирлянды - универсальный световой декор, который позволит быстро и эффектно преобразить помещение. Огромная палитра дизайнов, форм лампочек, оттенков и режимов свечения позволит выбрать украшение, идеально подходящее к вашему интерьеру и настроению. Повесьте гирлянду на елку, декорируйте комнату, используйте как часть праздничной композиции, и ее огоньки подарят вам ощущение уюта и гармонии
Характеристики:
Длина: 2.7 м.
Количество свечей: 10 шт, на клипсах.
Подсветка: теплые белые LED лампы с эффектом живого пламени.
Общий размер свечи: 10 см (размер лампочки 5 см).
Цоколь лампы: С6.
Расстояние между свечами: 30 см.
Подводка: 1.5 м, зеленый провод ПВХ.
Мощность: 15 Вт.
Работает от сети 220V.
Для использования в помещении
Тип провода ПВХ
Тип ламп светодиоды
Тип питания Сеть 220V
Влагозащита IP20 (только для помещения)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп теплый белый
Цвет провода зеленый
Длина, м 9
Тип свечения Мерцание
Диммер Нет
Соединяемая Нет
Фигурная насадка свечи
Класс гирлянды стандарт
Количество ламп 10-40
Вес: 0.28 кг
Длина упаковки: 0.2 м.
Ширина упаковки: 0.16 м.
Высота упаковки: 0.04 м.
Объем упаковки: 0.0014 м3
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