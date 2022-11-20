Гирлянда Свечи Мерцающий огонь 20 ламп 5.7 м, зеленый ПВХ

8 оценок

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Гирлянда Свечи Мерцающий огонь 20 ламп 5.7 м, зеленый ПВХ

4.1
3 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Очень необычная и необыкновенно красивая гирлянда с эффектом "горящей свечи". Язычки колеблются внутри лампы, создавая иллюзию настоящего пламени. Каждая лампочка снабжена клипсой, с помощью которой ее будет очень легко закрепить на елке в нужном Вам месте

Гирлянда предназначена для использования только в помещении

Характеристики:

Длина: 5.7 м + 1.5 м подводка.
Расстояние между лампочками: 35 см.
Размер свечи: 10 см.
Тип провода: зеленый ПВХ.
Количество ламп: 20 ламп с эффектом живого пламени.
Напряжение: 220V

Тип провода ПВХ
Тип ламп светодиоды
Тип питания Сеть 220V
Влагозащита IP20 (только для помещения)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп экстра теплый
Цвет провода зеленый
Длина, м 6
Тип свечения Мерцание
Диммер Нет
Соединяемая Нет
Фигурная насадка свечи
Класс гирлянды стандарт
Количество ламп 10-40

Вес: 0.62 кг
Длина упаковки: 0.41 м.
Ширина упаковки: 0.05 м.
Высота упаковки: 0.17 м.
Объем упаковки: 0.0034 м3

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