Свечи для елки - классический новогодний декор, делающий праздник сказочным и торжественным. Несмотря на то, что работает гирлянда - свечи от сети, провод на елке не будет заметен за счет его зеленого цвета. Декор прекрасно подойдет для елок средней высоты и больших зеленых красавиц. Особый восторг вызывают маленькие лампочки гирлянды, стилизованные под пламя огня - их теплый свет создаст ауру волшебства и новогодней сказки!
Свечи на елку - классическое украшение для новогоднего деревца. Голландские дизайнеры марки Kaemingk создали потрясающий микс из винтажного дизайна и современных технологий - светодиодную гирлянду со свечами. Такая электрогирлянда полностью безопасна для использования на живых и искусственных елочках, а благодаря удобным клипсам держателям свечи легко крепятся на хвойных веточках
Характеристики:
Длина: 10.5 м.
Количество свечей: 16 шт, на клипсах.
Размер свечи: 18 см.
Подсветка: теплые белые LED лампы.
Расстояние между свечами: 70 см.
Подводка: 5 м, зеленый провод ПВХ.
Работает от сети 220V.
Лампы не сменные.
Для использования в помещении
Тип провода ПВХ
Тип ламп светодиоды
Тип питания Сеть 220V
Влагозащита IP20 (только для помещения)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп теплый белый
Цвет провода другой
Длина, м 10
Тип свечения Постоянное свечение
Диммер Нет
Соединяемая Нет
Фигурная насадка свечи
Класс гирлянды стандарт
Количество ламп 10-40
Вес: 0.66 кг
Длина упаковки: 0.45 м.
Ширина упаковки: 0.23 м.
Высота упаковки: 0.04 м.
Объем упаковки: 0.0044 м3
Кресло 06-3069
Кресло Байрон велюр изумруд
Кресло-кровать Элита, книжка
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