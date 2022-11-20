Характеристики товара
Описание
Мебельные ножки. Гнутые резные опоры с цветочной композицией смотрятся торжественно и элегантно в интерьерах стилей: классический, ампир, рококо, романтизм. Эти деревянные ножки для мебели устанавливают на обеденные, кофейные, письменные столы. С этими изделиями сочетаются стеклянные, зеркальные, металлические декоративные элементы, обивка из кожи, экокожи, дорого текстиля.
Основные характеристики
- Высота900/1000 мм
- Ширина59/66 мм
- Материал подстольядерево
- Цветбежевый