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Гнутая консольная ножка с резной композицией - фото 1

Гнутая консольная ножка с резной композицией

11 оценок
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Ножка деревянная мебельная 076

Характеристики товара

Описание

Мебельные ножки. Гнутые резные опоры с цветочной композицией смотрятся торжественно и элегантно в интерьерах стилей: классический, ампир, рококо, романтизм. Эти деревянные ножки для мебели устанавливают на обеденные, кофейные, письменные столы. С этими изделиями сочетаются стеклянные, зеркальные, металлические декоративные элементы, обивка из кожи, экокожи, дорого текстиля.

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Основные характеристики

  • Высота900/1000 мм
  • Ширина59/66 мм
  • Материал подстольядерево
  • Цветбежевый
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