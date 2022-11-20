Фотография Гнуто клей Модель 1.1 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Гнуто клей Модель 1.1

4.5
Оптовая цена
от 770 ₽
При покупке от 30 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Гнуто клей Модель 1.1
Гнуто клей Модель 1.1
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Гнуто клей Модель 1.1

4.5
770 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Гнуто клей Модель 6.2
Гнуто клей Модель 6.2
Следующий Гнуто клей Модель 3.1-4.1
Гнуто клей Модель 3.1-4.1

Характеристики товара

Описание

Каркас стула под мягкую обивку. Изготовлен из березового лущеного шпона. Склеен с использованием смолы с пониженным содержанием формальдегида.
Каркас прочен, имеет красивую форму и выдерживает большую нагрузку.
Эргономичный дизайн обеспечивает дополнительное удобство во время эксплуатации.

Основные характеристики

Материал: ЛДСП

Ширина сиденья: 430 мм

Глубина сиденья: 430 мм

Ширина спинки: 420 мм

Высота спинки: 460 мм

Ширина на стыке спинки и сиденья: 430 мм

Толщина каркаса: 12 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Патрик 20мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Патрик 20мм - алюминиевый каркас
Настоящее фото товара Столешница слэб №24, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
39 900 ₽
Оптовая цена
4.7
Столешница слэб №24
Настоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover-7%
9 070 ₽9 712 ₽
Оптовая цена
4.7
Комплект мебели для кафе Наполеон
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Ara, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 290 ₽
Оптовая цена
5
Кресло пластиковое Ara, синий
Настоящее фото товара Диван из ротанга угловой Агирре, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
15 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван из ротанга угловой Агирре, шоколад
Настоящее фото товара Диван Verona 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
20 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Verona 2-х местный
Настоящее фото товара Диван Asgard 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
21 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Asgard 2-х местный
Настоящее фото товара Диван Veil 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
41 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Veil 3-х местный
Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Табурет Лофт-11 Н, старинный орех
Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Style, красное, произведённого компанией ChiedoCover-11%
8 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло офисное TopChairs Style, красное

Другие товары из раздела гнутоклееные детали оптом

Настоящее фото товара Гнуто клей Модель 5.1, произведённого компанией ChiedoCover
770 ₽
Оптовая цена
4.9
Гнуто клей Модель 5.1
Настоящее фото товара Гнуто клей Модель 5.2, произведённого компанией ChiedoCover
770 ₽
Оптовая цена
4.3
Гнуто клей Модель 5.2
Настоящее фото товара Гнуто клей Модель 5.4, произведённого компанией ChiedoCover
770 ₽
Оптовая цена
4.8
Гнуто клей Модель 5.4
Настоящее фото товара Гнуто клей Модель 6.1, произведённого компанией ChiedoCover
980 ₽
Оптовая цена
4.3
Гнуто клей Модель 6.1