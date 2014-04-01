Фотография Гнуто клей Модель 3.1-4.1 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Гнуто клей Модель 3.1-4.1

4.9
Оптовая цена
от 1 190 ₽
При покупке от 30 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Гнуто клей Модель 3.1-4.1
Гнуто клей Модель 3.1-4.1
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Гнуто клей Модель 3.1-4.1

4.9
1190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Каркас стула под мягкую обивку. Изготовлен из березового лущеного шпона. Склеен с использованием смолы с пониженным содержанием формальдегида.
Каркас прочен, имеет красивую форму и выдерживает большую нагрузку.
Эргономичный дизайн обеспечивает дополнительное удобство во время эксплуатации.

Основные характеристики

Материал: ЛДСП

Ширина сиденья: 785 мм

Глубина сиденья: 440 мм

Ширина спинки в узкой части: 435 мм

Высота спинки: 420 мм

Толщина каркаса: 12 мм

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