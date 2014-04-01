Гнуто клей Модель 3.1-4.1
1190 ₽
Скачайте предложение по этому товару
Каркас стула под мягкую обивку. Изготовлен из березового лущеного шпона. Склеен с использованием смолы с пониженным содержанием формальдегида.
Каркас прочен, имеет красивую форму и выдерживает большую нагрузку.
Эргономичный дизайн обеспечивает дополнительное удобство во время эксплуатации.
Материал: ЛДСП
Ширина сиденья: 785 мм
Глубина сиденья: 440 мм
Ширина спинки в узкой части: 435 мм
Высота спинки: 420 мм
Толщина каркаса: 12 мм