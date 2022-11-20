Фотография Гнуто клей Модель 5.1 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Гнуто клей Модель 5.1

4.9
Оптовая цена
от 770 ₽
При покупке от 30 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Гнуто клей Модель 5.1
Гнуто клей Модель 5.1
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Гнуто клей Модель 5.1

4.9
770 ₽
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Характеристики товара

Описание

Каркас стула под мягкую обивку. Изготовлен из березового лущеного шпона. Склеен с использованием смолы с пониженным содержанием формальдегида.
Каркас прочен, имеет красивую форму и выдерживает большую нагрузку.
Эргономичный дизайн обеспечивает дополнительное удобство во время эксплуатации.

Основные характеристики

Материал: ЛДСП

Ширина сиденья: 420 мм

Глубина сиденья: 410 мм

Ширина спинки: 310 мм

Высота спинки: 390 мм

Ширина на стыке спинки и сиденья: 430 мм

Толщина каркаса: 10 мм

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