Гнуто клей Модель 5.2
770 ₽
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Каркас стула под мягкую обивку. Изготовлен из березового лущеного шпона. Склеен с использованием смолы с пониженным содержанием формальдегида.
Каркас прочен, имеет красивую форму и выдерживает большую нагрузку.
Эргономичный дизайн обеспечивает дополнительное удобство во время эксплуатации.
Материал: ЛДСП
Ширина сиденья: 405 мм
Глубина сиденья: 415 мм
Ширина спинки: 340 мм
Высота спинки: 415 мм
Ширина на стыке спинки и сиденья: 440 мм
Толщина каркаса: 10 мм