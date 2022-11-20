Фотография Гнуто клей Модель 5.4 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Гнуто клей Модель 5.4

4.8
Оптовая цена
от 770 ₽
При покупке от 30 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Гнуто клей Модель 5.4
Гнуто клей Модель 5.4
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Гнуто клей Модель 5.4

4.8
770 ₽
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Характеристики товара

Описание

Каркас стула под мягкую обивку. Изготовлен из березового лущеного шпона. Склеен с использованием смолы с пониженным содержанием формальдегида.
Каркас прочен, имеет красивую форму и выдерживает большую нагрузку.
Эргономичный дизайн обеспечивает дополнительное удобство во время эксплуатации.

Основные характеристики

Материал: ЛДСП

Ширина сиденья: 425 мм

Глубина сиденья: 410 мм

Ширина спинки: 345 мм

Высота спинки: 400 мм

Ширина на стыке спинки и сиденья: 420 мм

Толщина каркаса: 10 мм

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