Гнуто клей Модель 6.2
980 ₽
Скачайте предложение по этому товару
Каркас стула под мягкую обивку. Изготовлен из березового лущеного шпона. Склеен с использованием смолы с пониженным содержанием формальдегида.
Каркас прочен, имеет красивую форму и выдерживает большую нагрузку.
Эргономичный дизайн обеспечивает дополнительное удобство во время эксплуатации.
Материал: ЛДСП
Ширина сиденья: 550 мм
Глубина сиденья: 420 мм
Ширина спинки: 390 мм
Высота спинки: 410 мм
Ширина на стыке спинки и сиденья: 540 мм
Толщина каркаса: 12 мм