Фотография Гнуто клей Модель 6.2 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Гнуто клей Модель 6.2

4.6
Оптовая цена
от 980 ₽
При покупке от 30 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Гнуто клей Модель 6.2
Гнуто клей Модель 6.2
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Гнуто клей Модель 6.2

4.6
980 ₽
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Характеристики товара

Описание

Каркас стула под мягкую обивку. Изготовлен из березового лущеного шпона. Склеен с использованием смолы с пониженным содержанием формальдегида.
Каркас прочен, имеет красивую форму и выдерживает большую нагрузку.
Эргономичный дизайн обеспечивает дополнительное удобство во время эксплуатации.

Основные характеристики

Материал: ЛДСП

Ширина сиденья: 550 мм
Глубина сиденья: 420 мм
Ширина спинки: 390 мм
Высота спинки: 410 мм
Ширина на стыке спинки и сиденья: 540 мм
Толщина каркаса: 12 мм

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