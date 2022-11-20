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Графин 0,5 л Караф без крышки хр. стекло Luxion Sidro - фото 1

Графин 0,5 л Караф без крышки хр. стекло Luxion Sidro

Артикул: CH-043-900
4 оценки
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Графин 0,75 л Караф без крышки хр. стекло Luxion Sidro

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.362 кг
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