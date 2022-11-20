Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.362 кг
Кресло Регал
Диван Баклер лайт, с кантом, с угловым сектором
Египетский ковёр шерстяной «TAJ MAHAL»
Люстра Томми, хром, 3 светильника
Светильник Сезар, белый, овальный
Юта Диван тканевый прямой серый
Стол с перегородкой 2-х местный, 1428 мм
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис