Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.392 кг
Стул Хит 20мм с пюпитром, жаккард
Подвесной светильник Weave №3
Диван-кровать АККОРДЕОН
Кровать Лилия
Стул Эдвин экокожа кремовый
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Комплект Флорида, слоновая кость
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
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Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис