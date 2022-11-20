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Графин 0,75 л штоф с крышкой хр. стекло Style Adagio - фото 1

Графин 0,75 л штоф с крышкой хр. стекло Style Adagio

Артикул: CH-044-423
17 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес1.349 кг
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