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Графин 0,75 л штоф с крышкой хр. стекло Style Opera - фото 1

Графин 0,75 л штоф с крышкой хр. стекло Style Opera

Артикул: CH-043-894
17 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.147 кг
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