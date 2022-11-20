Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.147 кг
Фуршетная юбка односторонняя
Табурет Берген 4
Стул Кадис-М с мягкой вставкой на спинке из дерева
Композиция ромашка Тарде
Стул Kenner 131S микровелюр светло-серый/ ножки белый
Люстра потолочная светодиодная V1140-6CL Hight LED*60W
Стул Berg бархат синий
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис