Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.147 кг
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Подстолье 1042EM
Стул Кайзука, мятный
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Стол Resende, серый
Кушетка Parint текстиль, орех blue
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
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Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
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