Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.133 кг
Стол Лидер 23 прямоугольный
Скамейка Римини
Стол журнальный Гурон 1
Стол обеденный Apriori T, 100х180, белый
Кресло Lobby горчичный вельвет
Кресло Halmar Purio, бежевый/ коричневый
Стул Marcus, бархат пепельно-серый
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис