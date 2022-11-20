Товар в корзине. Перейти
Графин 0,9 л с крышкой хр. стекло Style TimeLess - фото 1Графин 0,9 л с крышкой хр. стекло Style TimeLess - фото 2

Графин 0,9 л с крышкой хр. стекло Style TimeLess

Артикул: CH-044-422
14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кувшин 1,2 л без крышки хр. стекло Style Laurus
Кувшин 1,2 л без крышки хр. стекло Style Laurus
Следующий Графин 0,75 л штоф с крышкой хр. стекло Style Adagio
Кувшин 1,2 л без крышки хр. стекло Style Laurus

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.133 кг
С этим товаром покупают
Стол Лидер 23 прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
36

Стол Лидер 23 прямоугольный

Настоящее фото товара Скамейка Римини, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
5

Скамейка Римини

Настоящее фото товара Стол журнальный Гурон 1, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена
11

Стол журнальный Гурон 1

Стол обеденный Apriori T, 100х180, белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Apriori T, 100х180, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от88 290
Оптовая цена
17

Стол обеденный Apriori T, 100х180, белый

Настоящее фото товара Кресло Lobby горчичный вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от63 990
Оптовая цена
14

Кресло Lobby горчичный вельвет

Кресло Halmar Purio, бежевый/ коричневыйНастоящее фото товара Кресло Halmar Purio, бежевый/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена
8

Кресло Halmar Purio, бежевый/ коричневый

Стул Marcus, бархат пепельно-серыйНастоящее фото товара Стул Marcus, бархат пепельно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
6

Стул Marcus, бархат пепельно-серый

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
8

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
14

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
10

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
4

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Кровать куб МетисНастоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
Оптовая цена
4

Кровать куб Метис