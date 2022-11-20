Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.497 кг
Стул Мегион, пластиковый бежевый/ вставка шоколад
Стул Brandy, бежевый
Консоль Инсингния 120*40 золото стекло smoke
Стул Kenner 130М, белый/ экокожа белая
Пальма из ротанга, 1500 мм
Диван Comfort
Стол лофт, Амрит, 2 метра
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис