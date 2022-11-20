Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.993 кг
Подвесной светильник Gelid №1
Диван модульный угловой Flat
Стол складной Линц темное дерево
Стол ЛИРА/180, 1400x800
Стул Кроссбэк, светлый орех
Диван-кровать угловой КАИР серый
Круглая подарочная коробка Юдзу японская, свеча 90 гр/ диффузор 100 мл
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис