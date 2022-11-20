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          Фотография Подстолье чугунное Гранада от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          -18%

          Подстолье чугунное Гранада

          4.7
          Оптовая цена
          4 190 ₽5 090 ₽
          от 10 штук
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          Подстолье чугунное Гранада
          Подстолье чугунное Гранада
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          Основные характеристики

          • Высота730 мм
          • Длина420 мм
          • Ширина420 мм
          • Вес16 кг
          • Материал подстольячугун

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