Фотография Гриль мангал AHOS BIG SPHERE LOW от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Гриль мангал AHOS BIG SPHERE LOW

4.6
Оптовая цена
от 159 900 ₽
При покупке от 1 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Гриль мангал AHOS BIG SPHERE LOW
Гриль мангал AHOS BIG SPHERE LOW
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Гриль мангал AHOS BIG SPHERE LOW

4.6
159900 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Гриль мангал AHOS OLYMPIC 750 LOW
Гриль мангал AHOS OLYMPIC 750 LOW
Следующий Гриль мангал AHOS BOX
Гриль мангал AHOS BOX

Характеристики товара

Описание

Сферический очаг и костровая чаша.

AHOS BIG SPHERE LOW это большой круглый гриль очаг с эллиптической чашей и вместительной поверхностью для жарки. Идея линейки невысоких очагов гриль AHOS LOW заключается в расслабленном отдыхе сидя в креслах вокруг очага. Конструкция AHOS BIG SPHERE LOW рассчитана таким образом чтоб греть ноги людей сидящих вокруг мангала, эллиптическая чаша отлично распределяет тепловую конвекцию вниз от очага.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр1000 мм
  • Вес90 кг

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Лидер 12, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Лидер 12
Настоящее фото товара Чехол 01 серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
740 ₽
Оптовая цена
4.1
Чехол 01 серебряный
Настоящее фото товара Диван прямой Веймар , произведённого компанией ChiedoCover
49 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван прямой Веймар
Настоящее фото товара Стул Жан, произведённого компанией ChiedoCover
5 000 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Жан
Настоящее фото товара Стол Osvald 160 бетон, произведённого компанией ChiedoCover
92 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Osvald 160 бетон
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Классик, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
5
Парикмахерское кресло Классик
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Контакт, произведённого компанией ChiedoCover
10 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Парикмахерское кресло Контакт
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Лира, произведённого компанией ChiedoCover
12 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Парикмахерское кресло Лира
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Соло, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Парикмахерское кресло Соло
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
13 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Парикмахерское кресло Стандарт

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS PRO, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
194 900 ₽
Оптовая цена
4.2
Гриль мангал AHOS PRO
Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS INSPIRATION, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
249 900 ₽
Оптовая цена
4.1
Гриль мангал AHOS INSPIRATION
Настоящее фото товара Кольцо для казана UNO KAZAN, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Кольцо для казана UNO KAZAN
Настоящее фото товара Подставка UNO STAND, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Подставка UNO STAND
Настоящее фото товара Решетка-гриль UNO GRILL, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
5
Решетка-гриль UNO GRILL
Настоящее фото товара Кольцо для шампуров UNO SHAMP, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Кольцо для шампуров UNO SHAMP
Настоящее фото товара Кольцо для шампуров AHOS SKEWER (36 см), произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 900 ₽
Оптовая цена
4.6
Кольцо для шампуров AHOS SKEWER (36 см)
Настоящее фото товара Крышка UNO CAP (60 см), произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Крышка UNO CAP (60 см)
Настоящее фото товара Крышка UNO CAP (70 см), произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Крышка UNO CAP (70 см)
Настоящее фото товара Кольцо для казана AHOS KETTLE (36 см), произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 900 ₽
Оптовая цена
5
Кольцо для казана AHOS KETTLE (36 см)