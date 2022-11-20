Гриль мангал AHOS BIG SPHERE LOW
159900 ₽
Скачайте предложение по этому товару
Сферический очаг и костровая чаша.
AHOS BIG SPHERE LOW это большой круглый гриль очаг с эллиптической чашей и вместительной поверхностью для жарки. Идея линейки невысоких очагов гриль AHOS LOW заключается в расслабленном отдыхе сидя в креслах вокруг очага. Конструкция AHOS BIG SPHERE LOW рассчитана таким образом чтоб греть ноги людей сидящих вокруг мангала, эллиптическая чаша отлично распределяет тепловую конвекцию вниз от очага.