Гриль мангал AHOS BOX
159900 ₽
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Модель для любителей готовки и открытого огня. Диаметр жарочного диска может накормить до 15-20 человек одновременно. А с использованием подставок до 30-ти человек. Вместительная дровница, делает модель удобной для использования в закрытом помещении (требуется вытяжка). Время нагрева диска от 40 минут. Большая костровая чаша не требует частой очистки.
Уличная гриль-чаша с дровником для дома, дачи или ресторана.
Диск для жарки выполнен из высокопрочной углеродистой стали, имеет загиб к центру очага, чтобы масло не попадало за пределы гриля. На поверхность диска нанесено полимерное органическое антипригарное покрытие.