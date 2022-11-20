Фотография Гриль мангал AHOS BOX от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Гриль мангал AHOS BOX

4.6
Оптовая цена
от 159 900 ₽
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Гриль мангал AHOS BOX
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Гриль мангал AHOS BOX

4.6
159900 ₽
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Характеристики товара

Описание

Модель для любителей готовки и открытого огня. Диаметр жарочного диска может накормить до 15-20 человек одновременно. А с использованием подставок до 30-ти человек. Вместительная дровница, делает модель удобной для использования в закрытом помещении (требуется вытяжка). Время нагрева диска от 40 минут. Большая костровая чаша не требует частой очистки.

Уличная гриль-чаша с дровником для дома, дачи или ресторана.

Диск для жарки выполнен из высокопрочной углеродистой стали, имеет загиб к центру очага, чтобы масло не попадало за пределы гриля. На поверхность диска нанесено полимерное органическое антипригарное покрытие.

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Основные характеристики

  • Диаметр1000 мм
  • Высота930 мм
  • Вес117 кг

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