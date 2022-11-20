Фотография Гриль мангал AHOS INSPIRATION от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Гриль мангал AHOS INSPIRATION

4.1
Оптовая цена
от 249 900 ₽
При покупке от 1 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Гриль мангал AHOS INSPIRATION
Гриль мангал AHOS INSPIRATION
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Гриль мангал AHOS INSPIRATION

4.1
249900 ₽
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Характеристики товара

Описание

Премиальная модель для ценителей эстетики. Вы точно удивите друзей и близких. Уникальное сочетание уличного очага и гриля. Диаметр жарочной поверхности позволяет накормить большую компанию до 12 человек одновременно. Время нагрева чаши от 40 минут. За столом с комфортом разместятся 6-8 человек. Проводите время за разговорами и неспешной готовкой.

Сферический премиальный очаг гриль, выполненный по специальной технологии, из цельного куска металла

Создавая AHOS INSPIRATION мы поставили во главу угла эстетику гриля. Безупречная полусфера, на полированных нержавеющих ножках, элегантно утончающихся на концах. Такая конструкция создает ощущение парящей чаши, а вся конструкция, не смотря на внушительный вес и габариты, не кажется громоздкой. Увеличенный диаметр очага призван сместить акцент на красоту пламени и функции костровой чаши.

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Основные характеристики

  • Диаметр930 мм
  • Высота670 мм
  • Вес115 кг

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