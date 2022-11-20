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Премиальная модель для ценителей эстетики. Вы точно удивите друзей и близких. Уникальное сочетание уличного очага и гриля. Диаметр жарочной поверхности позволяет накормить большую компанию до 12 человек одновременно. Время нагрева чаши от 40 минут. За столом с комфортом разместятся 6-8 человек. Проводите время за разговорами и неспешной готовкой.
Сферический премиальный очаг гриль, выполненный по специальной технологии, из цельного куска металла
Создавая AHOS INSPIRATION мы поставили во главу угла эстетику гриля. Безупречная полусфера, на полированных нержавеющих ножках, элегантно утончающихся на концах. Такая конструкция создает ощущение парящей чаши, а вся конструкция, не смотря на внушительный вес и габариты, не кажется громоздкой. Увеличенный диаметр очага призван сместить акцент на красоту пламени и функции костровой чаши.