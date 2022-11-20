Фотография Гриль мангал AHOS PRO от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Гриль мангал AHOS PRO

4.2
Оптовая цена
от 194 900 ₽
При покупке от 1 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Гриль мангал AHOS PRO
Гриль мангал AHOS PRO
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Гриль мангал AHOS PRO

4.2
194900 ₽
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Характеристики товара

Описание

Очаг для большой компании от 10-ти человек. В комплектации предусмотрена столешница для сервировки и приготовления блюд. Время нагрева диска от 40 минут.

Большая костровая чаша не требует частой очистки.

Уличный гриль-мангал для дома или ресторана.

Функциональный гриль-мангал AHOS PRO – большая поверхность для жарки, открытый огонь, дровник внушительных размеров и разделочная доска. Доукомплектуйте Ваш AHOS решеткой гриль и это сделает возможности мангала практически неограниченными.

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Основные характеристики

  • Диаметр1000 мм
  • Высота930 мм

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