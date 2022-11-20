Гриль мангал AHOS PRO
194900 ₽
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Очаг для большой компании от 10-ти человек. В комплектации предусмотрена столешница для сервировки и приготовления блюд. Время нагрева диска от 40 минут.
Большая костровая чаша не требует частой очистки.
Уличный гриль-мангал для дома или ресторана.
Функциональный гриль-мангал AHOS PRO – большая поверхность для жарки, открытый огонь, дровник внушительных размеров и разделочная доска. Доукомплектуйте Ваш AHOS решеткой гриль и это сделает возможности мангала практически неограниченными.