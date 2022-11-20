Гриль мангал AHOS UNO+
39900 ₽
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UNO+ отлично подойдет для компании 2-6 человек. Высота мангала позволяет готовить как стоя, так и сидя вокруг очага. Пепел скапливается в основании, что не требует его частой очистки. Достаточно раз в сезон при постоянном использовании.
В комплекте предусмотрены ручки для снятия жарочного диска.
UNO+ представляет из себя круглый очаг, на который устанавливается поверхность для жарки. Огонь горящий в чаше-топке нагревает поверхность для жарки до 220-300 градусов. Высота барбекю рассчитана на комфортное приготовление еды стоя вокруг мангала. При этом буден даже людям небольшого роста.