Фотография Гриль мангал AHOS UNO+ от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Гриль мангал AHOS UNO+

4.2
Оптовая цена
от 39 900 ₽
При покупке от 1 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Гриль мангал AHOS UNO+
Гриль мангал AHOS UNO+
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Гриль мангал AHOS UNO+

4.2
39900 ₽
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Характеристики товара

Описание

UNO+ отлично подойдет для компании 2-6 человек. Высота мангала позволяет готовить как стоя, так и сидя вокруг очага. Пепел скапливается в основании, что не требует его частой очистки. Достаточно раз в сезон при постоянном использовании.

В комплекте предусмотрены ручки для снятия жарочного диска.

UNO+ представляет из себя круглый очаг, на который устанавливается поверхность для жарки. Огонь горящий в чаше-топке нагревает поверхность для жарки до 220-300 градусов. Высота барбекю рассчитана на комфортное приготовление еды стоя вокруг мангала. При этом буден даже людям небольшого роста.

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Основные характеристики

  • Диаметр700 мм
  • Высота700 мм
  • Вес31 кг

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