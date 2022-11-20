Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1630 мм
- Ширина1000 мм
- Глубина600 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяМДФ
Письменный стол Уно орех
Письменный стол Милан
Письменный стол Уно венге
Письменный стол Уно белый
Стол Campi
Гримерный столик с зеркалом Биттлз, белый
Туалетный стол Соренто
Трельяж Ника-люкс
Туалетный стол Ника-люкс
Туалетный стол Neo
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стол обеденный Khalida
Диван Portofino 2-х местный
Диван - кровать Toronto
Диван Amsterdam двухместный
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка авокадо
Пуф Бычок, синий, с коробом и крышкой
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди