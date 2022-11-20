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Гримерный столик с зеркалом Абба, бук - фото 1

Гримерный столик с зеркалом Абба, бук

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1630 мм
  • Ширина1000 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяМДФ

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